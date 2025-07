Latina Calcio, saluta anche il “Cavaliere” Mastroianni: ufficiale la risoluzione

Come quello di Lorenzo Di Livio, formalizzato nel pomeriggio, anche l’addio di Ferdinando Mastroianni, conosciuto con l’appellativo di “Cavaliere” nella sua permanenza biennale a Latina, era decisamente nell’aria. Nonostante il rinnovo di contratto è arrivato all’inizio della scorsa stagione, l’attaccante campano ha vissuto decisamente un’annata sottotono con i colori nerazzurri indosso, mettendo a segno solo 3 marcature ufficiali: uno score ben diverso dalle sufficienti 8 della stagione d’esordio, la 23/24.

Altra operazione in uscita quella del direttore Condò, particolarmente frenetico in data 24 luglio: oltre agli addii di Di Livio (chi erediterà ora la fascia?) e Mastroianni, la società nerazzurra ha annunciato due arrivi, che si sommano a quelli già annunciati di Porro, Bigonzoni, Farneti, Pace, Mastrantonio, De Ciancio e Pannitteri: quelli di Calabrese (già nerazzurro nel 2023) e Regonesi, uno dei giovani prospetti più interessanti del vivaio dell’Atalanta. Una società, quella nerazzurra, attiva su più fronti, come dimostra l’interessante giornata di oggi. Rifondazione, lo spirito di ciò che serpeggia dalle parti di piazzale Serratore: liberarsi del passato e affidare a volti nuove il compito di dar luce ad un nuovo ciclo, quello del quinto anno consecutivo in Serie C. La missione è chiara: creare entusiasmo e dare ad Alessandro Bruno ciò di cui necessita.

A proposito di Serie C, domani, paradossalmente prima dell’amichevole, sapremo in che raggruppamento finirà il Latina: con tutta probabilità, sarà ancora protagonista nel girone del sud, il girone C.

Latina e Mastroianni, the end: il comunicato ufficiale

“Il Latina Calcio 1932 comunica di aver risolto in maniera consensuale il contratto con il calciatore Ferdinando Mastroianni. Il club ringrazia l’attaccante per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante la sua esperienza in nerazzurro, augurandogli le migliori fortune umane e professionali per il futuro.”