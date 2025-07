Latina Calcio, sarà di nuovo girone C: tutte le avversarie

Anche i gironi sono definiti e il Latina Calcio scalda i motori in vista della nuova stagione, che aprirà le sue porte ufficialmente con l’esordio in Coppa Italia il 17 di agosto. Attraverso i suoi canali ufficiali, la Lega Pro ha reso noti i raggruppamenti delle 60 squadre che gareggeranno nella prossima Serie C Sky Wi-Fi.

Per i ragazzi di mister Bruno tanti volti noti nel girone C, a cui quest’anno si aggiungono Atalanta U23, Siracusa, Casarano, Cosenza e Salernitana. Un raggruppamento che si prenannuncia il più competitivo della categoria.

Ecco il Girone C completo:

Atalanta U23, Audace Cerignola, AZ Picerno, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Monopoli, Potenza, Salernitana, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Trapani.