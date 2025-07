Latina Calcio, sconfitta per i ragazzi di Bruno contro il Benevento

Un Latina compatto e intraprendente cede di misura al Benevento, pari categoria nel girone C di Serie C. Nell’amichevole che anticipa il campionato, la formazione di mister Bruno tiene testa per oltre un’ora a una squadra attrezzata e costruita per puntare in alto, arrendendosi solo al 63’ alla rete di Salvemini, bravo a girarsi in area su respinta di Mastrantonio e a firmare il vantaggio decisivo. Fino a quel momento i nerazzurri avevano mostrato buone trame offensive, giocando senza timori e costruendo diverse occasioni soprattutto nel primo tempo.

La cronaca

Inizia la gara ed Ekuban si rende pericoloso già al 9’ con una conclusione centrale bloccata da Vannucchi. Al 20’ è ancora lui a sfiorare il vantaggio, ma la difesa campana salva quasi sulla linea. Al 30’ ci prova anche Ciciretti, ma il suo tocco ravvicinato è troppo debole per sorprendere il portiere ospite. Prima del riposo, è Salvemini ad avere la palla più nitida per gli ospiti, ma il suo colpo di testa esce di poco.

Nella ripresa il Benevento alza il baricentro e trova l’1-0 al 63’, con una bella azione rifinita da Pierozzi e finalizzata da Salvemini dopo una corta respinta. Il Latina reagisce e al 72’ va vicino al pareggio: Pace calcia forte, Vannucchi respinge, Farneti arriva per primo ma spara alto. Non bastano gli ingressi di Pannitteri e Bigonzoni per raddrizzare il risultato.

Una sconfitta che non ridimensiona la prova dei pontini, che continuano il proprio percorso di preparazione in vista dell’inizio della stagione. Dopo il test del mattino contro l’Unipomezia vinto 3-1, anche questa sfida fornisce indicazioni utili allo staff tecnico, sia sul piano atletico che su quello tattico.

Resta evidente, tuttavia, la necessità di un innesto di spessore in attacco: se Ciciretti e Ciko sulla trequarti sono apparsi già in condizione, davanti Ekuban ha mostrato generosità ma poca precisione sotto porta. Il mercato, infatti, è tutt’altro che chiuso: si attendono ancora almeno cinque innesti per completare l’organico.

Il prossimo test è in programma lunedì 4 agosto al “Francioni” contro L’Aquila, ambiziosa formazione di Serie D. Ultimo appuntamento pre-stagionale il 10 agosto con il Guidonia, in vista dell’esordio ufficiale previsto per il 17 agosto contro il Gubbio di Domenico Di Carlo.

Il tabellino

Latina Calcio 1932 0 – 1 Benevento

Latina Calcio 1932: Mastrantonio, Ercolano, Pace, Calabrese, Ciciretti (Pannitteri), Ciko, Farneti, Marenco, Vona (Parodi), Ekuban, De Ciancio. All: Bruno. A Disp: Giora, Basti, De Marchi, Regonesi, Scravaglieri, Di Giovannantonio, Porro, Lo Bianco, Bigonzoni, Di Giulio, Petermann, Catasus.

Benevento: Vannucchi, Borghini, Ceresoli, Talia, Scognamillo, Ricci, Pierozzi, Maita, Salvemini, Della Morte, Carfora. All: Auteri. A disp: Esposito, Saio, Viscardi, Romano, Sena, Tsingaras, Prisco, Del Gaudio, Ciurleo, Mignani, Lamesta, Mehic, Perlingieri.

Arbitro dell’incontro: Tavassi Marco di Tivoli

Assistenti: Amato Gianmarco di Aprilia e Valenti Leonardo di Roma 2

Marcatori: Salvemini (B)

Recuperi: 1’ pt – /

Angoli: Latina Calcio 1932 1 – 4 Benevento