Latina Calcio, sconfitta tirata contro la capolista Juve Stabia

Il Latina cede il passo alla capolista Juve Stabia, in una partita decisa dal colpo di Bellich e con un Latina costretto a cedere metri alla grande organizzazione della squadra di Pagliuca.

Nel finale i cambi di Di Donato danno vigore ai nerazzurri, sfortunati nelle occasioni create e incapaci di trovare la rete del pari.

Pubblico molto caldo da ambo le parti e grande presenza del pubblico ospite che fissa a 147 il record in trasferta degli ultimi anni.

CRONACA

Il primo squillo della partita porta la firma dei padroni di casa, quando al 3’, Meli riesce a servire un lanciato Candellone, sfortunato poi al momento della conclusione, con la sfera che termina a lato. Il Latina prova a reagire ma il pressing dei campani non concede fluidità alla manovra gestita da Riccardi e Di Livio. All’8’ è ancora la Juve Stabia a rendersi pericolosa, con la punizione dai trenta metri battuta da Mignanelli che si stampa sulla traversa. I pontini si affidano alle soluzioni dei singoli, come al 12’, quando Del Sole carica il destro, spendendo la sfera alta sopra la traversa. La squadra di Pagliuca tiene il possesso e prima con Baldi, poi con Meli, va vicina al gol con due conclusioni potenti di poco fuori misura, tra il 15’ e il 24’. I padroni di casa trovano il gol al 37’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo dove Bellich ha abbastanza spazio di manovra per impattare con forza la sfera, battendo Cardinali. Nella ripresa il Latina cambia ritmo, cercando con frequenza soluzioni sulle corsie esterne. Al 50’ Mastroianni prova il colpo di testa servito da Crecco, ma Thiam intuisce e para. Di Donato effettua tre cambi, inserendo Biagi, Paganini ed Ercolano, per dare velocità all’offensiva. Al 55’ Fella, servito da Mastroianni, libera il destro, andando di poco a lato. Nonostante la buona offensiva dei pontini, all’86’ la Juve Stabia sfiora il raddoppio, sempre con Bellich su corner. Il difensore, servito da Leone, prova di testa sul secondo palo, andando a lato. Due minuti più tardi Di Livio conquista e batte una punizione laterale, trovando la deviazione di Cortinovis, letta da Thiam. Al 90’ Rovaglia, servito da Piscopo in profondità, prova a sorprendere Cardinali, non riuscendo ad angolare un tiro facile preda del portiere. Al 95’ l’ultima azione è dei pontini, con Polletta che trova Paganini sul secondo palo, ma l’ex Frosinone deposita sul fondo la sfera.

TABELLINO:

JUVE STABIA-LATINA 1-0

MARCATORI: 37’pt Bellich

JUVE STABIA(4-4-2): Thiam, Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli(21’st Andreoni), Romeo, Leone, Buglio, Meli(26’st Folino), Candellone, Piscopo. A disposizione: Signorini, Esposito, Maselli, Bentivegna, Guarracino, gerbo, Picardi, Marranzino, Vimercati, Piovanello. Allenatore: Pagliuca

LATINA(3-5-2):Cardinali, Cortinovis, Rocchi, Marino(38’st Polletta), Del Sole(12’st Ercolano), Di Livio, Cittadino(12’st Biagi), Riccardi(21’st Fabrizi), Crecco(12’st Paganini), Fella, Mastroianni. A disposizione: Bertini, Di Renzo, Gallo, Jallow, Perseu, Serbouti. Allenatore: Di Donato

ARBITRO: Filippo Giaccaglia di Jesi

ASSISTENTI:Giuseppe Di Bari di Brescia e Mario Pinna di Oristano

IV UFFICIALE: Gabriele Zangara di Catanzaro

NOTE-Ammoniti: Mignanelli, Piscopo, Riccardi, Fella, Marino, Cortinovis, Di Livio.