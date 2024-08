Latina Calcio, senti Padalino: “Ho il direttore sportivo fuori regione”

Una chiara battuta, com’è solito dispensarne il tecnico foggiano Pasquale Padalino, seppur con un sottilissimo cinismo. Un’allusione evidente ad un calciomercato tutt’altro che finito e che deve regalare al sodalizio Latina Calcio 1932 ancora due pedine.

Ha presentato così la sfida tra Taranto e Latina, il tecnico nerazzurro, alla vigilia: “Il mercato per me è chiuso. Ergo, chiuso mentalmente. ho deciso di non mettere più becco sul mercato da quando ne abbiamo parlato tempo fa. (l’allenatore fa riferimento alle precedenti conferenze stampa n.d.r).”

“Ho il direttore sportivo fuori regione (scherza), sta lavorando e sa bene cosa fare. Domani non sarà della gara.” Non sarà il solo a non essere della gara, Latina che deve affrontare qualche defezione, come quelle del lungo degente Serbouti e di Crecco, non ancora in condizione.

Riccardi, febbre dell’ultimo minuto, è incerto. E’ rimato a casa il numero 10 e dovrà riprendersi in poco tempo se vorrà far parte della spedizione Iacovone, con calcio d’inizio previsto alle 20:45 di domani sera, venerdì 30 agosto.

“La squadra si presenta in una forma migliore per la sfida contro il Taranto, lo noto dall’impegno negli allenamenti. Con tutto il rispetto per l’avversario, la mia attenzione è focalizzata su ciò che possiamo fare noi. L’assenza di Ercolano pesa, ma spetta agli altri trovare la giusta soluzione per prevalere. L’atteggiamento sarà decisivo.” – dichiara il tecnico.

Un 30 agosto dai tanti significati, per le scrivanie del Latina Calcio 1932 che vedranno transitare gli ultimi contratti, e per il campo, che darà il verdetto della seconda giornata di campionato di SerieCNow.