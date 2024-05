Latina Calcio, si prosegue con Gaetano Fontana

Si continuerà insieme. Gaetano Fontana sarà ancora l’allenatore del Latina Calcio 1932 per la stagione 2024-2025.

L’ex centrocampista del Napoli, tra le altre, ha portato i nerazzurri a giocarsi il sogno promozione dopo una cavalcata significativa in campionato. Solo il Taranto, con lo 0-0 dello Iacovone, ha spezzato i sogni di gloria della squadra di Fontana. Arrivato a gennaio per risollevare le sorti di una squadra in difficoltà, Gaetano Fontana e il Latina sono quindi destinati a continuare insieme anche in vista del prossimo campionato

Nelle prossime ore, arriverà il rinnovo e si inizierà a programmare il futuro, con il calciomercato ormai alle porte.