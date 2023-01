Latina Calcio, si riparte da Pescara: ufficializzati due nuovi volti

Prima giornata nel bel mezzo del calcio mercato, prima partita dell’anno nuovo, la seconda del girone di ritorno. Sono le premesse della ripresa del campionato di Lega Pro, in cui il Latina è chiamato a riscattare le sconfitte con cui ha chiuso l’anno vecchio, perdendo 5-1 in casa contro il Foggia. Fischio d’inizio alle 14.30

Latina a Pescara contro la terza in classifica, seppure in grossa crisi di risultati, cinque sconfitte nelle ultime sei partite. Ruolino che non assicura nulla ai pontini, chiamati ad raggiungere quanto prima la quota salvezza, prima di parlare di altro.

Dopo l’addio di Carletti, la società nerazzurra ha ufficializzato l’acquisto di due nuove pedine da inserire nello scacchiere di Mister Di Donato. Si tratta di Nicolas Belloni e Salvatore Gallo, entrambi 21enni, il primo, attaccante centrale, arriva in prestito per 6 mesi dal Pescara, il secondo, laterale sinistro, a titolo definitivo dal Vastogirardi Calcio società del girone F di Serie D. Per lui un contratto fino giugno 2024.