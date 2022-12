Latina Calcio, splendida vittoria per 3-0 contro la Fidelis Andria

Seconda vittoria consecutiva per il Latina che dopo l’Audace Cerignola batte anche la Fidelis Andria con un rotondo 3-0.

Un modo eccellente di concludere il girone d’andata per la squadra nerazzurra, grazie ai 27 punti conquistati in 19 partite.

Nel primo quarto d’ora di gioco la sfida scorre sui binari dell’equilibro, con i due portieri sostanzialmente inoperosi. Il Latina in questo primo spicchio di match si fa apprezzare maggiormente per le giocate, mentre la Fidelis Andria commette diversi errori in fase di disimpegno che potevano costare caro alla squadra di Doudou. La prima vera parata del match è ad opera di Savini, che si sporca i guantoni per bloccare il destro dal limite di Carissoni.

Al 33’ il Latina passa meritatamente in vantaggio. Azione personale di Carissoni sulla trequarti che trova il varco giusto per servire Riccardi; il centrocampista nerazzurro, una volta controllato il pallone, mette in area un traversone velenoso che trova alla perfezione Sannipoli, il quale con un preciso destro all’angolino basso supera Savini per la rete dei pontini.

Proprio alla fine del primo tempo la Fidelis Andria resta in dieci uomini. Carletti riesce a sfuggire a tutta la retroguardia di casa, con Dalmazzi che non può fare altro che stendere l’attaccante nerazzurro, guadagnando così anzitempo gli spogliatoi.

Minuto 54 e il Latina trova il gol del raddoppio. Tutto nasce da un pallone ben gestito sulla trequarti da Riccardi, che riesce ad allargare per Sannipoli; il numero 8 tira fuori dal cilindro un destro potente, che anche grazie a una deviazione, supera Savini insaccandosi in rete.

Passano solo quattro minuti e il Latina cala il tris. Azione spettacolare della squadra nerazzurra che con tre tocchi va in porta per la terza volta. L’azione è iniziata da Carletti che si appoggi su Barberini; il centrocampista vede l’inserimento di Riccardi che tutto solo davanti a Savini lo supera per la rete del 3-0.

Solo al 65’ la Fidelis riesce a portarsi in avanti in maniera pericolosa, con Fabriani che per poco non supera Cardinali con un diagonale di destro insidioso. Nel corso della ripresa il tecnico nerazzurro Daniele Di Donato si affida anche a forze fresche, inserendo Antonio Esposito, Tessiore, De Santis e Amadio al posto di Carissoni, Carletti, Barberini e Sannipoli. Ottima la prestazione dell’esterno nerazzurro, che con una doppietta si è regalato una serata da protagonista. L’ultimo cambio per il Latina viene effettuato all’ottantesimo, con Di Mino che subentra ad Andrea Esposito.

Non ci sono più emozioni nel corso del match che si conclude dopo due minuti di recupero. Il Latina può così festeggiare un successo dal peso specifico molto importante, in vista dell’ultima sfida dell’anno in programma venerdì 23 dicembre alle ore 20:30, quando allo Stadio Francioni arriverà il Foggia.

Fidelis Andria-Latina 0-3

Fidelis Andria: Savini, Hadziosmanovic (59’ Fabriani), Urso, Ciotti, Candellori, Zenelaj (46’ Graziano), Dalmazzi, Milillo, Persichini (46’ Sipos), Paolini, Bolsius. A disp.: Zamarion, Mariani, Orfei, Mercurio, Djbril, Pavone, Alba, Tulli. All.: Doudou

Latina Calcio 1932: Cardinali, Sannipoli (71’ De Santis), Carletti (64’ Tessiore), Barberini (71’ Amadio), Celli, Bordin, Carissoni (64’ Esposito Ant.), Esposito And. (80’ Di Mino), Riccardi, Cortinovis, Margiotta. A disp.: Giannini, Rosseti, Nori. All.: Di Donato

Marcatori: 33’ Sannipoli (L), 54’ Sannipoli (L), 58’ Riccardi (L)

Arbitro: Giuseppe Collu di Cagliari, 1° Assistente Giovanni Dell’Orco di Policoro, 2°

Assistente Vojtjuk Markijan di Ancona, 4° Uomo Gabriele Restaldo di Ivrea

Ammoniti: 7’ Carissoni (L), 29’ Persichini (FA), 38’ Sannipoli (L), 57’ Hadziosmanovic (FA), 88’ Paolini (FA)

Espulsi: 45’ Dalmazzi (FA)

Angoli: 2-1

Recupero: 0’, 2’

Note 2772 spettatori