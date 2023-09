Latina Calcio: squadra già al lavoro, sabato arriva il Brindisi

Poco tempo per festeggiare il primato, seppur condiviso con la Juve Stabia, per i ragazzi di Mister Di Donato. Risultato rotondo inflitto al Giugliano dell’ex di Napoli, il tempo di due saluti con i tifosi a fine partita e l’immediato rientro in campo per preparare la sfida di Sabato alle 16:15 contro il Brindisi.

Preparazione già iniziata sui campi dell’ex Fulgorcavi quindi per i leoni di Piazzale Serratore, vogliosi di stupire ancora il proprio pubblico e continuare il loro cammino.

Da chiarire in attesa di un riscontro ufficiale le condizioni di salute del gioiellino Alessio Riccardi, uscito prematuramente dal campo dopo aver avvertito un fastidio all’adduttore. La sensazione è quella che Riccardi resterà fermo in via precauzionale in attesa di esami strumentali.

Sabato al Francioni arriverà il Brindisi degli ex Nicolao e Ganz, due fra i giocatori più importanti ad aver vestito la maglia nerazzurra in Lega Pro. Atteso un grande pubblico e necessaria quindi, una grande prestazione per bissare la grande prestazione contro il Giugliano e continuare a primeggiare in questo avvio di campionato.