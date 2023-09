Latina Calcio, stasera esordio ad Avellino con un Paganini in più

Colpaccio last minute del Latina Calcio che in chiusura di calciomercato si assicura le prestazioni sportive dell’attaccante Luca Paganini, ex Frosinone e l’anno scorso alla Triestina. Colpo importante per il reparto di mister Di Donato, visto che il calciatore vanta più di 300 partite in carriera, di cui oltre 120 in Serie B e 41 in Serie A.

Questa sera intanto la squadra sarà impegnata ad Avellino per la prima di campionato. In terra irpina c’è il sold-out per la sfida che inizierà alle 20.45 e per la quale Di Donato avrà la squadra al completo.

“Le sensazioni sono positive -ha detto ieri in conferenza stampa mister Di Donato – I ragazzi non vedono l’ora di iniziare anche perchè questa attesa è stata veramente lunga. Domani affrontiamo forse la squadra più forte del campionato a detta di molti addetti ai lavori. In una cornice importante di pubblico c’è tutto per iniziare. Normale che sarà una partita difficile dove non dovremo sbagliare nulla e stare attenti ai minimi particolari. Come tutti gli anni le prime partite sono sempre quelle dove può succedere di tutto”.