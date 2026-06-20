Latina Calcio, Terracciano pronto a cedere una parte delle quote al Gruppo MAG?

Una svolta importante si starebbe preparando in casa Latina Calcio 1932. Il presidente Antonio Terracciano sarebbe infatti pronto a cedere una parte delle proprie quote al gruppo Mag, realtà già vicina al club in qualità di sponsor e con sede a Trivigliano, in provincia di Frosinone, aprendo così una nuova fase nella struttura societaria nerazzurra.

L’operazione dovrebbe concretizzarsi nei prossimi passaggi ufficiali e rappresenterebbe un cambiamento significativo negli equilibri interni della società, con l’ingresso di nuovi soggetti pronti ad affiancare l’attuale proprietà nel percorso futuro del Latina. Non si tratterebbe quindi di un disimpegno totale da parte di Terracciano, ma di una cessione parziale delle quote finalizzata a rafforzare la base societaria e a garantire nuove prospettive di crescita al club.

Nel nuovo assetto societario dovrebbe restare anche D’Apuzzo. Una presenza che assicurerebbe continuità all’interno della società in una fase che potrebbe rivelarsi cruciale per la programmazione sportiva e gestionale.

L’ingresso del gruppo Mag verrebbe interpretato come un segnale di rinnovamento e possibile rilancio per il Latina Calcio, chiamato a costruire un progetto più solido dopo una stagione vissuta tra difficoltà, una salvezza conquistata sul campo e aspettative sempre più elevate da parte della tifoseria.

Ora si attenderebbero gli sviluppi della trattativa e, soprattutto, eventuali comunicazioni ufficiali da parte del club. L’indirizzo, però, sembrerebbe ormai chiaro: il Latina si preparerebbe a una svolta societaria importante, con l’obiettivo di rafforzare presente e futuro del progetto nerazzurro.