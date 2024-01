Latina Calcio, torna Vona e arriva Guadagno

Manca solo l’ufficialità da parte della società nerazzurra ed Edoardo Vona e Johan Guadagno saranno ufficialmente due nuovi giocatori del Latina.

Per il primo, pontino doc, si tratta di un ritorno dopo la parentesi del 2017. Per il difensore, ormai ex Casarano, un contratto di sei mesi più eventuale rinnovo al raggiungimento di alcuni bonus. Per quanto riguarda Guadagno, parliamo di un portiere classe 2003 di proprietà del Pisa che da inizio anno veste la maglia del Fiorenzuola dove ha collezionato 5 presenze. Arriverà in prestito.

Dunque due nuovi volti quelli messi a disposizioni di mister Fontana da parte del diesse Patti. Vedremo se saranno già disponibili dalla partita casalinga di venerdì sera con il Giugliano.