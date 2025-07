Latina Calcio, tra mercato e test estivi: il 25 c’è la Roma Primavera al Francioni

Una nuova stagione è alle porte per il Latina Calcio 1932: i ranghi nerazzurri stanno subendo, come immaginato, una naturale sfoltita dal nuovo diesse Condò, il cui primo compito era quello di liberarsi di chi non facesse più parte del progetto, oltre alle naturali scadenze di contratto.

Nelle ultime ore, è iniziata la rifondazione. Hanno lasciato ufficialmente il Latina Luca Crescenzi, difensore ex Padova che non ha saputo lasciare il segno, complice anche un grave infortunio, e Matteo Saccani, terzino ex Sassuolo e diretto a titolo definitivo alle Dolomiti Bellunesi: lui già più impegnato, autore di una rete contro il Sorrento.

I due addii, seppur pronosticati e permetteteci, dovuti in alcuni casi, fanno comunque storcere il naso ai tifosi sui social, in attesa dei primi acquisti ufficiali, in vista di un ritiro con inizio previsto per questa sera, 18 luglio, a porte aperte in quel di B.go Piave, all’Ex Fulgorcavi: il Latina riparte ancora dal proprio territorio quindi, per formare una nuova stagione.

I calciatori attualmente tesserati hanno già svolto i test medici, a Cisterna di Latina nei giorni scorsi per ottenere l’idoneità sportiva per la stagione. Nella giornata di ieri intanto la società nerazzurra ha diramato il calendario dei propri test estivi sui social, annunciando tutti i confronti della preparazione: molti di più della scorsa stagione. Tra gli impegni spicca sicuramente quello del 25 luglio, quando alle ore 18:00 il Francioni ospiterà la formazione Primavera della Roma, calcando una tradizione ormai instaurata tra i due club, forti di sani rapporti.

GLI IMPEGNI:

17 LUGLIO 2025

LATINA A – LATINA B (sede: EX FULGORCAVI ore 10:00)

21 LUGLIO 2025

LATINA – EQUIPE LAZIO (sede: EX FULGORCAVI ore 18:00)

25 LUGLIO 2025

LATINA – ROMA PRIMAVERA (sede: STADIO FRANCIONI ORE 18:00)

30 LUGLIO 2025

MATTINA

LATINA – UNIPOMEZIA ORE (sede EX FULGORCAVI ore 10:00)

POMERIGGIO

LATINA – BENEVENTO (sede STADIO FRANCIONI ore 18:00)

04 AGOSTO 2025

LATINA – L’AQUILA (sede EX FULGORCAVI ore 18:00)

10 AGOSTO 2025

LATINA – GUIDONIA MONTECELIO (orario e sede da definire)