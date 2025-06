Latina Calcio, tre sedi ufficiali per crescere il vivaio

Dopo oltre 3mila ore di allenamento, 70 tornei disputati in tutta Italia e una stagione di grande successo, la scuola calcio del Latina Calcio è pronta ad un nuovo anno. La società di Piazzale Serratore ha annunciato le sedi ufficiali che ospiteranno i piccoli atleti della scuola calcio.

Le attività saranno articolate nei seguenti impianti:

• Stadio Domenico Francioni (Latina): lo storico impianto della Prima Squadra, situato nel centro della città, continuerà ad accogliere i giovani calciatori della Scuola Calcio, in un contesto altamente simbolico e motivante, a diretto contatto con il palcoscenico professionistico.

• Stadio Bartolani (Cisterna di Latina): alle porte di Cisterna di Latina, l’impianto in erba sintetica ospiterà sia gli allenamenti che le gare ufficiali delle categorie Under, maschili e femminili. Un punto di riferimento per tutto il territorio pontino.

• Tecariba Country Club (Latina): new entry nella stagione 2025/2026, la struttura sportiva, una delle più attrezzate e moderne della provincia, entra ufficialmente a far parte del progetto Latina Calcio 1932. Dotato di sei campi da calcetto e di ogni comfort, il Tecariba sarà anche la nuova sede della formazione Under 13 Nazionale.

Tutte le famiglie interessate a ricevere informazioni sulle iscrizioni e sull’organizzazione della Scuola Calcio possono contattare il settore giovanile nerazzurro ai recapiti telefonici: ‪ +39 328 028 8698 (Responsabile Scuola Calcio) / +39 320 288 3849‬ (Segreteria Sportiva)

L’avvio ufficiale delle attività è previsto nelle prossime settimane, con eventi e open day che verranno annunciati successivamente.