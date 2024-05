Latina Calcio, ufficiale il rinnovo di mister Gaetano Fontana

La società Latina Calcio 1932 ha annunciato il rinnovo contrattuale di Gaetano Fontana come responsabile tecnico della prima squadra per la stagione 2024/2025. Nel suo contratto un opzione per la stagione 2025/2026. Il comunicato ufficiale della società sottolinea l’importanza della conferma di Fontana, arrivato sulla panchina nerazzurra lo scorso gennaio.

“La società Latina Calcio 1932 è lieta di annunciare che Gaetano Fontana sarà ancora il responsabile tecnico della prima squadra per la stagione 2024/2025. Fontana, sulla panchina nerazzurra da gennaio, ha ipotecato con il suo impegno e competenza il rinnovo contrattuale di oggi. La squadra affronterà la sua quarta stagione consecutiva in Lega Pro con rinnovata fiducia e determinazione sotto la guida di mister Fontana.”

Fontana, che ha saputo conquistare la fiducia della dirigenza grazie al suo impegno e alle sue capacità tecniche, è considerato il punto di riferimento ideale per continuare il percorso di crescita del Latina Calcio 1932. La decisione di rinnovare il contratto testimonia la volontà della società di proseguire nel segno della continuità e della stabilità.

Durante la sua gestione, Fontana ha mostrato una notevole abilità nel gestire la squadra, ottenendo risultati che hanno convinto la dirigenza ad affidargli la guida per un’altra stagione.

La prossima stagione in Lega Pro rappresenta una sfida importante per il Latina Calcio 1932, che si prepara ad affrontare la sua quarta annata consecutiva nella categoria. Con la conferma di Fontana, la società punta a consolidare le basi gettate negli ultimi mesi, mirando a traguardi sempre più ambiziosi.