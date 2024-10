Latina Calcio, ufficiale l’esonero di Pasquale Padalino

Pasquale Padalino non è più l’allenatore del Latina Calcio 1932. Con un comunicato arrivato in serata dalla società nerazzurra, finisce la breve storia tra il tecnico foggiano e la piazza pontina. Un amore mai sbocciato, durato a malapena 4 mesi.

Il comunicato ufficiale della società:

COMUNICATO UFFICIALE: ESONERO DI MISTER PASQUALE PADALINO

“Il Latina Calcio 1932 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Pasquale Padalino e il suo vice, Giuseppe Agostinone. La società desidera ringraziare mister Padalino e il suo staff per il lavoro svolto e per l’impegno dimostrato in questo avvio di stagione, augurando ad entrambi le migliori fortune private e professionali.”

La società è chiamata a nominare il nuovo allenatore, in vista di un’importantissima sfida come quella di Catania.