Latina Calcio, uova di Pasqua al Goretti. Poi missione salvezza in “orange”

Una delegazione del Latina Calcio 1932, insieme ai rappresentanti dell’associazione Alessia e i Suoi Angeli, ha fatto visita questo pomeriggio ai reparti pediatrici dell’Ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina, per portare un sorriso e un momento di gioia ai piccoli pazienti ricoverati. Guidata da alcuni rappresentanti del personale sanitario, il gruppo ha donato uova di Pasqua solidali, fornite proprio dall’associazione, insieme a gadget ufficiali della squadra. Un gesto simbolico ma dal forte valore umano e sociale, che conferma ancora una volta la vicinanza del club nerazzurro alla propria comunità e la volontà di promuovere iniziative di solidarietà e inclusione, soprattutto a sostegno dei più piccoli. Un pensiero condiviso da tutto il Latina Calcio 1932, che ringrazia l’associazione Alessia e i Suoi Angeli per l’impegno e la collaborazione in questo importante momento.

Intanto la squadra prepara la sfida di sabato pomeriggio al Francioni, quando, alle 18.30, arriverà il Potenza contro cui i nerazzurri si giocheranno il match point salvezza. Per l’occasione la squadra di mister Bruno scenderà in campo con una divisa speciale: la maglia Orange, firmata Ezeta e parte della collezione Sibò Edition.

Una scelta tutt’altro che casuale: la nuova maglia rende omaggio allo storico derby del 2002 vinto al “Matusa” di Frosinone davanti ad una tifoseria pontina imponente. Un momento indelebile, simbolo di orgoglio e appartenenza per l’intero popolo nerazzurro. Un gesto tecnico che vive ancora oggi nei ricordi dei tifosi, così come quel colore – l’arancione – che, in quella caldissima trasferta, tinse la tribuna e i cuori della nostra tifoseria.

La Orange sarà solo l’ultima delle tante divise che hanno accompagnato la rosa in questa stagione: dalla tradizionale nerazzurra, alla black edition, fino alla creativa Sibò, tutte nate per rappresentare con stile e passione l’identità del Latina Calcio 1932.

Una giornata speciale per celebrare il passato, vivere il presente e sognare insieme il futuro.