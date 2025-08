Latina Calcio, verso la nuova stagione: Bruno aspetta due punte

Siamo ormai in dirittura d’arrivo, le porte della nuova stagione stanno per aprirsi ufficialmente e il Latina continua a ridisegnarsi in vista dei primi impegni ufficiali.

Sono stati tanti cambiamenti a cui il club di piazzale Serratore è andato incontro al termine della passata stagione, a cominciare dal cambio in dirigenza: Matteo Patti ha fatto posto a Luigi Condò, chiamato a ridisegnare la rosa di mister Bruno.

A due settimane dall’inizio dei giochi, però, la squadra nerazzurra può dirsi tutt’altro che completa, nonostante l’ottimo lavoro svolto sin qui, con ben dieci nuovi volti arruolabili per il cammino in Coppa e campionato. La società è dunque al lavoro per regalare al tecnico beneventano almeno due punte di peso per cominciare al meglio il nuovo ciclo.

Domani, intanto, alle 18 arriverà l’Aquila di Pochesci alla Fulgorcavi, per mettere altri minuti nelle gambe e sciogliere le ultime riserve. Sembrerebbe muoversi anche qualcosa in uscita, con una cessione pesante necessaria per consentire alla società di racimolare utili per chiudere il proprio mercato.