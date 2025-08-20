Latina Calcio, verso l’Atalanta U23: arbitra Castellone di Napoli

Sempre più vicini al fischio d’inizio della nuova Serie C SkyWifi, con il Latina Calcio 1932 che rende nota la designazione arbitrale per la gara di domenica al “Domenico Francioni” contro l’Atalanta U23:

Arbitro: Domenico Castellone (sezione di Napoli)

Assistente 1: Leonardo Mallimaci (sezione di Reggio Calabria)

Assistente 2: Angelo Mazza (sezione di Reggio Calabria)

Quarto ufficiale: Gerardo Simone Caruso (sezione di Viterbo)

Castellone ha già diretto i nerazzurri in altre tre occasioni, tutte con esito favorevole alla squadra di Piazzale Serratore: due nella stagione 2023-2024, con le vittorie contro Monopoli in trasferta e Potenza al “Francioni”, e una nel campionato di Serie D 2018-2019, quando il Latina mantenne a casa i 3 punti contro il Monterosi.