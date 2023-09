Latina Calcio, vinta la prima per 0-2 in trasferta contro l’Avellino

È iniziato ufficialmente il campionato del Latina Calcio 1932, che ha vinto la prima partita del campionato fuori casa contro U.S. Avellino per 0-2.

La partita inizia con il primo pallone manovrato dai padroni di casa, con un’atmosfera calda e primo sold out stagionale per il Partenio-Lombardi, e con una buona rappresentanza anche di tifosi nerazzurri.

Un buon Latina nei primi minuti, con un buon possesso palla che porta al minuto 28’ il goal dello 0-1 segnato con una sponda da Giuseppe Fella rompendo l’equilibrio della partita.

L’Avellino prova a portarsi avanti ma è troppo frenetico ma il Latina è pericoloso su contropiede e finisce il primo tempo con il Latina che ha controllato il gioco.

Il secondo tempo inizia con il Latina che costruisce bene e va vicino al gol del raddoppio. Del Sole serve Riccardi che spara alto. Inizia come ha finito il Latina, bene. Gran rischio corso dai padroni di casa.

Ci prova l’Avellino con un pallone messo in mezzo da Cancellotti, ma con nessuno dei calciatori in maglia verde pronto ad impattare la zampata giusta.

Il Latina continua a confermare la sua grande prestazione difensiva. Guadagna un grande fallo ora Jallow metri avanti nella retroguardia irpina.

All’88’ il Latina che spreca un’occasione d’oro per fare 0-2 e chiuderla. Palla d’oro per Jallow che si fa ipnotizzare a tu per tu con Ghidotti.

Ma nonostante il vantaggio la squadra pontina le prova tutte per raddoppiare e sfida a viso aperto l’Avellino.

Il goal dello 0-2 arriva al 90’ con Luca Fabrizi. Prova a chiudere in avanti l’Avellino nonostante il doppio svantaggio.

Ma dopo 6 minuti di recupero la partita finisce qui, battuto l’Avellino al Partenio – Lombardi con un grande esordio dei ragazzi nerazzurri.

Di seguito il tabellino completo:

U.S. Avellino (4-3-1-2): Ghidotti, Tito, Benedetti, Palmiero, Lores Valera (79’ Armellino), Patierno, Cancellotti (79’ Gori), Dall’Oglio (64’ Sgarbi), Cionek, D’Angelo (78’ D’Amico), Marconi (64’ Sannipoli). A disposizione: Pane, Pizzella, Ricciardi, Falbo, Mulè, Pezzella. Allenatore: Rastelli.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Ercolano, di Livio, Cittadino (58’ Biagi), Mastroianni (58’ Jallow), Riccardi, Fella (83’ Fabrizi), Marino (74’ De Santis), Del Sole (74’ Gallo), Rocchi, Cortinovis. A disposizione: Vona, Bertini, Perseu, Polletta, Di Renzo. Allenatore: Di Donato.

Arbitro dell’incontro: Abdoulaye Dipo di Treviglio.

Assistenti: Alessio Miccoli di Lanciano e Vincenzo Abbinante di Bari.

Quarto Ufficiale: Dario Acquafredda di Molfetta.

Marcatori: 28’ pt Fella (L), 90’ Fabrizi (L)

Ammoniti: 23’ Cittadino (L), 34’ Cancellotti (A), 36’ Riccardi (L), 43’ Patierno (A), 84’ Di Livio (L), 85’ D’Amico (A)

Recuperi: 2’ pt. 5’ st.

Angoli: U. S Avellino 4 Latina Calcio 1932 0.