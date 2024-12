Latina Calcio, Riccardi: “Non penso al passato, do il massimo per questa maglia”

Cresciuto calcisticamente sotto l’occhio attento della AS Roma, società sportiva di tradizione centenaria della capitale, Alessio Riccardi è da sempre stato visto, da molti appassionati giallorossi e non, come il futuro della squadra “lupacchiotta”.

Sin da ragazzo l’attuale numero 10 del Latina Calcio 1932 ha illuminato i campi solcati, da quelli della Primavera con i giallorossi, a quelli con la Nazionale Italiana U19, della quale è stato anche capitano. Ora, il suo presente parla “pontino”.

Alessio veste da tre stagioni (l’attuale inclusa) la maglia nerazzurra del sodalizio del capoluogo, nel campionato di Serie C, divenendo un punto di riferimento per la società stessa. Il club punta molto sul giocatore ex Roma, come dimostrato dall’elevato minutaggio a lui offerto.

“Non penso al passato. – dichiara Riccardi in conferenza stampa. “Sono libero di testa, cerco di dare il massimo in campo come sempre”.

Sul momento del club sotto la guida di Roberto Boscaglia: “Si lavora bene, cerchiamo di dare il massimo per dare continuità ai risultati.”

Una gara molto dura aspetta il Latina, quella con il Potenza: “È una squadra che gioca, dovremmo cercare di applicare il nostro gioco e di portare a casa un risultato positivo”.