Latina, cambio alla guida della Commissione Attività Produttive: Simona Mulè nuova presidente

Questa mattina, nel corso della seduta della Commissione Attività Produttive del Comune di Latina, è stata ufficializzata la nomina della nuova presidente, Simona Mulè. Il cambio si è reso necessario dopo le dimissioni di Dino Iavarone, che ha lasciato l’incarico in seguito alla sua elezione a Coordinatore Comunale di Fratelli d’Italia per Latina.

Iavarone ha colto l’occasione per tracciare un bilancio del lavoro svolto nei suoi due anni di mandato. Tra i temi principali affrontati, spiccano la riqualificazione dell’Isola Pedonale, la revisione del regolamento sui dehors, il confronto con il settore edicole e taxi, nonché il controllo delle attività commerciali nel quartiere Nicolosi per contrastare situazioni di degrado.

Altri interventi rilevanti hanno riguardato il miglioramento del servizio UMA per le aziende agricole, la definizione del Regolamento per gli spettacoli viaggianti, il progetto per il Mercato dei Borghi, la gestione dei chioschi abbandonati, l’aggiornamento del Piano Distributori di Carburante e impianti pubblicitari, oltre all’avvio delle procedure per il riconoscimento delle Botteghe Storiche.

Nel congedarsi, Iavarone ha ringraziato i componenti della commissione, l’assessore Antonio Cosentino e gli uffici del SUAP, augurando buon lavoro alla nuova presidente Simona Mulè.