Latina, Campionati Europei Boxe: un pontino tra i convocati

Domani 12 e venerdì 14 aprile, alle 18.30, ci sarà l’Italia Boxing per il dual match di selezione sul ring di Latina Fiori. Tra i convocati il pontino Riccardo Papa, categoria 48 kg.

La rappresentativa Schoolboy guidata dal responsabile tecnico Patrizio Oliva sarà impegnata nel dual match di selezione nazionale in vista dei Campionati Europei in Slovenia ad agosto. Ingresso libero.

In programma dieci match a giornata per ogni categoria, dai 40 kg ai 60 kg. Si combatte sulla distanza di tre round, della durata di un minuto e mezzo ciascuno. Test importante in base ai quali il campione olimpionico Oliva, avrà ulteriori elementi di valutazione per le convocazioni definitive di questa estate.

C’è un po’ di Boxe Latina anche stavolta. Primo motivo l’evento è organizzato dalla società del presidente Mirco Turrin; secondo al fianco di Oliva c’è il tecnico pontino Rocco Prezioso, in uno staff di cui fa parte anche il preparatore atletico Armando Sangiorgio.

Inoltre nella lista dei convocati, c’è Riccardo Papa, 48 kg, altro prodotto del vivaio della Boxe Latina. Alla prima chiamata in azzurro, Riccardo è reduce dalla vittoria della fase regionale dei Campionati Italiani, grazie alla quale si è qualificato per la fase nazionale dal 19 al 21 maggio a Roseto degli Abruzzi. Dalla Coppa Italia Giovanile, allo Sparring Io, fino all’approdo negli Agonisti. Il suo record è di 7 vittorie, un pareggio ed una sconfitta.

La Nazionale di Patrizio Oliva torna a Latina dopo le serate di gran gala, sempre targate Boxe Latina, che si sono celebrate sul ring in piazza del Popolo a luglio del 2022, in occasione del dual match Italia vs Polonia, ultima tappa prima degli Europei svolti ad Erzurum in Turchia.

La settimana della Boxe Latina non termina però con la Nazionale Schoolboy. Nel week end infatti è programma la fase nazionale dei Campionati Italiani femminili. Sul ring le sorelle Marongiu: Sheila (Schoolgirl 46 kg) e Giulietta (Junior 50 kg). Entrambe sono campionesse in carica e Giulietta è in pianta stabile con la Nazionale.