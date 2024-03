Latina candidata Capitale della Cultura 2026, pubblicato il dossier

Una settimana fa l’audizione al Ministero della Cultura attraverso gli interventi del sindaco Matilde Celentano, dell’assessore regionale alla Cultura Simona Renata Baldassarre e l’assessore all’urbanistica comunale all’Urbanistica Annalisa Muzio. Oggi il Comune di Latina ha pubblicato il dossier della candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura 2026. Latina Bonum Facere, “fare del bene”, è il motto del capoluogo pontino, che si racconta in un documento di 64 pagine in cui vengono illustrati tutti gli aspetti della città e gli obiettivi di crescita, tra traguardi raggiunti e da raggiungere, attraverso alcuni indicatori come la sostenibilità economica, il budget, la comunicazione.

https://www.comune.latina.it/wp-content/uploads/2024/03/Dossier-Latina26.pdf