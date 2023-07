Latina capitale della cultura 2026, avviso per il sostegno alla candidatura

Parte con un primo censimento delle associazioni operanti nel “settore creativo”, la formazione di un partenariato a sostegno della candidatura di Latina a “Capitale italiana della cultura 2026”.

Il servizio cultura del Comune di Latina ha pubblicato un avviso finalizzato a raccogliere dati conosciuti su sodalizi interessati a collaborare al progetto.

Gli interessati potranno presentare la loro associazione tramite accesso al link indicato sull’avviso pubblico entro le 13 del 28 luglio 2023. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Cultura, al seguente indirizzo: culturaturismosport@comune.latina.it.

La candidatura di Latina a “Capitale italiana della cultura 2026”, promossa dal gemellaggio degli Ordini degli architetti di Latina e Verona, è stata deliberata dalla giunta del sindaco Matilde Celentano il 3 luglio. Martedì scorso si è aperto il primo tavolo operativo per la realizzazione del dossier – affidato all’agenzia PG&W, con il coordinamento del direttore di marketing territoriale, l’architetto Daniela Cavallo – che sarà presentato alla giuria per la valutazione finale.

Il sindaco Celentano:

“L’obiettivo è quello di promuovere progetti e attività di valorizzazione del patrimonio culturale italiano, sia materiale che immateriale, attraverso una forma di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, incentivando così la crescita del turismo e dei relativi investimenti”.

La giuria, composta da sette esperti indipendenti, a seguito delle “audizioni” con le città finaliste, raccomanderà al Ministro della Cultura il nome del Comune, della Città metropolitana o dell’Unione di Comuni ritenuto più idoneo, dandone opportuna motivazione. Quindi, su proposta del Ministro della Cultura, il titolo sarà successivamente assegnato dal Consiglio dei Ministri con propria delibera.

Continua il sindaco:

“Per Latina si tratta di una grandissima opportunità. La città vincitrice avrà diritto al contributo di un milione di euro messo in palio. Potrà mettere in mostra, per il periodo di un anno, i caratteri originali e i fattori che ne determinano lo sviluppo culturale, inteso come motore di crescita dell’intera comunità. Il progetto, quindi, mira a valorizzare la città di Latina, facendo conoscere la ricchezza posseduta, in gran parte nascosta e sconosciuta. Per tale motivo si rende necessario costituire un tavolo di partecipazione volto a raccogliere contributi, idee, proposte, e suggerimenti al progetto che saranno vagliate dal team di progetto”.

La giunta comunale intende estendere l’appello alla partecipazione al progetto a tutte le tipologie associative, pubbliche e private, affinché si dia forza alla candidatura con contributi di idee e progetti che vadano a dare corpo ai tre temi fondamentali, già individuati per il dossier, che contraddistinguono Latina sin dalle sue origini: modello sociale, sviluppo sostenibile e architettura del Novecento.

Per questa ragione l’amministrazione comunale procederà a breve con un invito formale a tutti gli stakeholder a manifestare il proprio interesse al progetto di candidatura.