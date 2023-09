Latina Capitale della Cultura, il PD chiede più coinvolgimento

Il gruppo consiliare del PD di Latina è intervenuto riguardo alcune decisioni in vista della candidatura della città di Latina a Capitale italiana della Cultura. Valeria Campagna, Daniela Fiore e Leonardo Majocchi, tramite una nota, sostengono che l’amministrazione Celentano stia procedendo in maniera opaca e confusa, in più chiedono più coinvolgimento nelle scelte:

“La seduta della Commissione Cultura ha confermato come, in vista della candidatura di Latina a capitale italiana della cultura, l’amministrazione Celentano stia procedendo in maniera opaca e confusa. Pesa, come già fatto notare in altre circostanze, l’assenza di un assessorato alla Cultura”