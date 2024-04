Latina, capitan Di Livio suona la carica per le ultime partite

Il Latina Calcio sta facendo progressi significativi verso l’obiettivo dei playoff, e molto di questo merito va al suo capitano, Lorenzo Di Livio.

Oltre ad essere un trascinatore sul campo, Di Livio dimostra leadership anche al di fuori del terreno di gioco, guardando avanti e concentrandosi sulla sfida imminente contro il Sorrento.

In conferenza stampa, Di Livio ha sottolineato l’importanza di affrontare ogni partita con la massima determinazione, equiparando ogni match ai playoff.

“Credo che per noi sia fondamentale affrontare i prossimi match come se fossero già delle gare play off e l’obiettivo è quello di riuscire a raggiungere una posizione che ci permetta di disputare in casa il primo turno, avendo così a disposizione due risultati su tre”, ha dichiarato il capitano del Latina.

“Non andrei troppo avanti con i ragionamenti, il focus adesso è sulla partita con il Sorrento che non va sottovalutata. I nostri prossimi avversari non stanno vivendo un gran periodo, ma hanno qualità e quindi servirà una prestazione importante”.

Riguardo ai suoi legami con il Latina, Di Livio ha dissipato ogni dubbio riguardo alle voci di un suo possibile trasferimento. “Sugli interessamenti di altri club bisognerebbe chiedere al mio agente”, ha affermato Di Livio. “Io mi trovo bene qui, non sarei andato via perché credo in questo progetto. Qualora ci fosse stata una possibilità, il mio istinto mi avrebbe portato comunque a scegliere il Latina.

Sento la responsabilità di indossare la maglia del Latina e darò tutto per raggiungere gli obiettivi prefissati insieme ai miei compagni”.