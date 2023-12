Latina, Capodanno “silenzioso”: scatta l’ordinanza contro i botti

Il Capodanno in piazza del Popolo, con il concerto di TuttiFrutti, sarà arricchito da uno spettacolo silenzioso di luci. Un gioco luminoso che renderà scintillante la festa in piazza, tra gli appuntamenti clou di queste festività”.

Il sindaco di Latina Matilde Celentano, con queste parole anticipa l’ordinanza, già firmata, di divieto su tutto il territorio comunale di utilizzo e accensione di fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici che producano rumori ed emissioni sonore.

I trasgressori saranno puniti con una multa da un minimo di 25 euro fino ad un massimo di 500 euro e soggetti a denuncia all’Autorità giudiziaria nel caso l’episodio assuma rilievo penale.

“Lo spettacolo meraviglioso che è andato in scena il 26 dicembre scorso con l’utilizzo di cento droni luminosi – ha spiegato la prima cittadina – era stato pensato, inizialmente, per la festa di fine anno in piazza del Popolo. Purtroppo, la presenza di una gru a ridosso della piazza non ha consentito un sorvolo sicuro dei droni, motivo per cui lo spettacolo è stato ‘trasferito’ e anticipato allo stadio. L’ordinanza di divieto di fuochi e botti è un atto di civiltà, rispettoso delle persone, degli animali e dell’ambiente”.

“In piazza del Popolo avremo uno spettacolo silenzioso ma al contempo luminoso che andrà a soddisfare, ne sono certa, le aspettative dei cittadini desiderosi di tornare il piazza per un Capodanno di tutto rispetto”, ha concluso il sindaco Celentano.