Latina, carambola all’incrocio delle Autolinee, traffico in tilt

Disagi nella zona delle autolinee nuove per un incidente verificatosi oggi pomeriggio. Il sinistro, che ha visto coinvolte ben cinque vetture e sette occupanti, due di loro in ospedale con codice giallo, si è verificato all’incrocio di via Romagnoli con viale Le Corbusier.

Mancata precedenza o un passaggio con il semaforo rosso sono le cause al vaglio della Polizia Locale.

Ovviamente pesantissime le ripercussioni, che il sinistro ha avuto sulla circolazione cittadina, con le strade interessate chiuse e il traffico convogliato nelle vie limitrofe, causando disagi per tutto il pomeriggio.

Nonostante l’impianto semaforico e la segnaletica stradale, l’incrocio si conferma ad alta incidentalita’ stradale e purtroppo già in passato teatro di sinistri mortali.