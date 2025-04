Latina, carta di identità elettronica: pronti due nuovi open day

“Saranno 444 le nuove carte di identità, senza necessità di prenotazione, rilasciate dal Comune di Latina nel weekend del 5 e 6 aprile 2025”. Questo quanto si apprende dalle parole dell’assessore al Servizio demografico, Francesca Tesone, nell’annunciare l’opportunità per tutti coloro che hanno necessità di rinnovare il proprio documento di identità.

Negli open day i cittadini potranno recarsi presso le tre sedi dell’Anagrafe per chiedere il rilascio della carta d’identità elettronica senza prenotazione, negli orari sopra indicati e fino ad esaurimento dei numeretti disponibili che sono ripartiti come segue: sabato 5 aprile sono previsti 96 numeretti presso l’Ufficio Anagrafe di Corso della Repubblica, 64 numeretti presso l’Ufficio Anagrafe di Latina Scalo e 64 numeretti presso l’Ufficio Anagrafe di Borgo Sabotino, mentre domenica 6 aprile 92 numeretti presso l’Ufficio Anagrafe di Corso della Repubblica, 64 numeretti presso l’Ufficio Anagrafe di Latina Scalo e 64 numeretti presso l’Ufficio Anagrafe di Borgo Sabotino. Gli uffici emetteranno le carte di identità nel numero massimo prestabilito agli utenti che all’ingresso avranno ritirato un numeretto. Tutti i numeretti disponibili saranno distribuiti agli utenti a partire dalle ore 8.30 della mattina.

Presso l’Ufficio Anagrafe di Corso della Repubblica, poi, in concomitanza con l’Open Day dedicato alla carta d’identità elettronica del 5 e 6 aprile, la mattina dalle ore 9 alle 14 e il pomeriggio dalle 15 alle 17, ci sarà anche l’apertura straordinaria del Centro di Facilitazione Digitale, dove sarà possibile scoprire tutte le funzionalità della carta d’identità elettronica come strumento di identità digitale.

Durante la giornata, una presentazione multimediale illustrerà come utilizzare la carta d’identità elettronica per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione (INPS, Agenzia delle Entrate, portali comunali, ecc.), mentre i facilitatori digitali guideranno i partecipanti nell’attivazione dell’app CIE ID e nell’uso della tecnologia NFC (Near Field Communication), che permette di leggere il chip della carta tramite smartphone o computer dotati di lettore NFC.

“Il Comune – conclude l’assessore Francesca Tesone, che ringrazia gli uffici per la disponibilità – replicherà l’iniziativa dell’open day dedicato alle carte d’Identità in occasione delle consultazioni referendarie dell’8 e 9 giugno 2025, anche in vista delle partenze per le vacanze estive e facilitare i cittadini nelle procedure di rinnovo / rilascio dei necessari documenti di riconoscimento”.

L’apertura straordinaria degli Uffici Anagrafici, presso le sedi di Corso della Repubblica, di Latina Scalo e di Borgo Sabotino, seguirà i seguenti orari: sabato 5 aprile, la mattina dalle ore 9 alle ore 14 e il pomeriggio dalle ore 15 alle 18 e domenica 6 aprile, la mattina dalle ore 9 alle ore 14 e il pomeriggio dalle ore 15 alle 18.00.