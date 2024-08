Latina-Casertana, Padalino: “Avrei firmato per una prestazione del genere”

“Credo di poter dire di essere molto soddisfatto della prestazione, a maggior ragione dopo quello che è stato il nostro precampionato”. Sono queste le parole del tecnico del Latina, Pasquale Padalino, in conferenza stampa, al termine del pari beffardo contro la Casertana. I nerazzurri dopo un bel secondo tempo e dopo il rigore realizzato da Riccardi, si fanno raggiungere a pochi secondi dal fischio finale.

Un pari che grida rabbia, per una partita che ormai sembrava essere in tasca. Quello visto ieri al Francioni però è un altro Latina rispetto alle uscite estive. La squadra trascinata da Di Livio, Ciko e da un Mastroianni in grande spolvero mostra personalità, grinta e una buona condizione fisica.

“Siamo stati poco lucidi – continua Padalino -, mal 53′ ci sta. Se l’avessimo chiusa prima non saremmo qui a parlare di questo. E’ una lezione di vita e mi auguro che ci serva per il futuro. Nel primo tempo abbiamo avuto più di qualche occasione, in cui è mancata solamente la rifinitura, anche nel secondo tempo in qualche ripartenza ci è mancata la zampata finale.

Avrei firmato per una prestazione del genere, ma non dobbiamo accontentarci. Alcuni errori nelle prossime gare non dovremo più ripeterli e questo lo dovremo migliorare ogni giorno sui campi d’allenamento”.