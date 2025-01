Latina, caso ABC: interrogazione ai ministri Piantedosi e Giorgetti

Non sono ancora arrivate le dimissioni di Lorenzo Palmerini dal cda di ABC. Si pensava potesse essere ieri il d-day ma la situazione non è ancora cambiata. Nel frattempo non sono tardate ad arrivare le risposte dell’opposizione, con LBC che ha chiesto al sindaco di fare chiarezza nel più breve tempo possibile.

È di questa mattina, invece, il comunicato di Europaverde Latina che presenta un’interrogazione a risposta scritta al Ministro dell’Interno e al Ministro dell’Economia e delle Finanze, a firma degli onorevoli Filiberto Zaratti (Alleanza Verdi e Sinistra), Matteo Orfini (Partito Democratico) e Ilaria Fontana (Movimento 5 Stelle):

“Al Ministro dell’Interno, al Ministro dell’Economia e delle Finanze

Premesso che:

già dal 2013 c’è un contenzioso tra la Società Latina Ambiente S.p.a., società partecipata del Comune di Latina e lo stesso Comune, società nel frattempo dichiarata fallita, con Sentenza n. 105/2016 del Tribunale di Latina;

il 23 febbraio 2022 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale Penale di Latina, sulla base del procedimento RGNR 4213/2018 – 460/2019 R.G. ha stabilito il rinvio a giudizio di 22 persone, per bancarotta fraudolenta;

l’allora Commissario Straordinario, dott. Carmine Valente, con Deliberazione n° 77 /2023 del 28/02/2023 ha dato incarico all’avvocatura del Comune di costituirsi parte civile nella suddetta causa penale;

in seguito alle elezioni amministrative del 2023 la nuova Amministrazione Comunale, con delibera di giunta n° 31/2023 del 10/07/2023 approva, come primo atto importante, linee di indirizzo per la verifica di praticabilità di una definizione transattiva dei procedimenti pendenti dando incarico di supporto di un CTP con Determinazione dirigenziale n. 1307/2023 del 12/07/2023, nella quale si stabiliva di integrare l’incarico già conferito con la precedente determinazione Dirigenziale n.380/2020 del 09.03.2020 alla Dott.ssa Loreta Bellocchi, già CTP nel contenzioso;

all’esito delle valutazioni degli uffici competenti e della CTP, l’amministrazione procede alla

transazione con la delibera di Consiglio n. 62/2023 del 27/12/2023 riconoscendo alla Curatela

Fallimentare della Latina Ambiente S.p.a. l’importo di 6.000.000 di euro quale soluzione transattiva

della controversia per i tre procedimenti pendenti (R.G. 831/2018 – R.G. 6478/2016 – R.G. 1456/2021);

il 23/11/2023 la Sindaca Matilde Celentano, attraverso decreto sindacale n.35/2023, nomina Presidente del CDA dell’Azienda Speciale ABC, interamente di proprietà del Comune, il già curatore fallimentare della Latina Ambiente, dott. Lorenzo Palmerini; l’azienda speciale Abc, ha l’obiettivo di organizzare la raccolta differenziata a Latina, che nel 2021 era infatti passata da 28% al 54%;

da quanto si evince dalla dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà, scaricata dal sito dell’Azienda Speciale ABC, il dott. Palmerini, risulta anche consulente professionale della Società Rida Ambiente S.r.l che è un’importante società privata che gestisce, praticamente in

regime quasi di monopolio nel territorio pontino, i rifiuti indifferenziati da TMB (trattamento meccanico biologico), ovvero quella tipologia di rifiuti più costosi da trattare perché prevedono una fase di gestione energivora dovuta alla necessaria essiccazione della parte umida presente all’interno di questa frazione di rifiuti; solo nel 2023 il Comune di Latina ha pagato per questo servizio a Rida Ambiente oltre 6.500.000 euro;

l’Anac, su richiesta delle opposizioni, ha avviato un’istruttoria per verificare la conferibilità e la compatibilità alla luce dei due ruoli, dichiarati dal professionista, di consulente per Rida Ambiente e di curatore della fallita Latina Ambiente, istruttoria che avrebbe dovuto attivare lo stesso comune;

la nomina di un professionista consulente presso Rida si configura come un possibile conflitto di interesse tra le mission dell’azienda pubblica (Abc), che deve ridurre la quota di rifiuti indifferenziati, e quella dell’azienda privata (Rida) che invece fa dei rifiuti indifferenziati il suo business;

le dimissioni annunciate del dott. Palmerini, risolverebbero solo una parte dei plurimi profili di conflitto di interesse, resterebbe il dubbio su ipotetici danni erariali derivanti dalla transazione con Latina Ambiente e sulla mancata implementazione della raccolta porta a porta;

alcuni indagati rinviati a giudizio per il fallimento della Società Latina Ambiente S.p.a., risulterebbero fare parte dello staff dell’attuale Sindaca Matilde Celentano, in particolare l’Avv. Giacomo Mignano, consulente a titolo gratuito del Sindaco e il Dott. Stefano Gori, capo segreteria del sindaco;

Quali iniziative intendano assumere i ministri in indirizzo al fine di verificare non solo l’ipotetica esistenza di plurimi profili di conflitto di interesse ma se non sussistano i presupposti di danno all’erario derivante dall’operato che l’attuale amministrazione comunale, ha avuto sulla vicenda fin dal suo insediamento”