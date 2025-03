Latina, caso centri anziani. Nasso: “Manifestazione strumentale”

“La manifestazione di questa mattina in piazza del Popolo è stata strumentale. Avevo già convocato, il giorno precedente, i presidenti di tutti i centri anziani per un incontro ma, su dieci invitati, solo quattro si sono presentati”.

Queste le parole dell’assessore ai Servizi sociali Michele Nasso che, nella giornata di ieri, aveva dato appuntamento negli uffici di via Bonn per una riunione sull’argomento sollevato in questi giorni. “Il verbale dell’incontro – continua Nasso – è stato comunque inviato in via ufficiale a tutti gli invitati, che hanno scelto, invece, di evitare un dialogo con l’amministrazione preferendo scendere in piazza anziché condividere soluzioni”.

Nell’incontro l’assessore ha chiarito in che modo l’amministrazione comunale si sta muovendo per rispondere concretamente alle richieste dei comitati di gestione delle strutture in questione, ad oggi denominate associazioni di promozione sociale in ottemperanza ad un’apposita legge regionale.

“Il Sindaco Matilde Celentano e il mio assessorato – continua Nasso – sono da tempo in contatto con la Regione Lazio e con l’assessore di riferimento, Massimiliano Maselli, con delega a Inclusione sociale e Servizi alla persona. Prima di Pasqua sarà a Latina per incontrare i referenti del territorio e spiegare come la Regione, d’accordo con i Comuni, si sta muovendo per modificare la legge 41 e superare gli ostacoli ad oggi presenti, per arrivare ad approvare entro l’anno una nuova legge. Questo intervento è il risultato di ripetuti confronti, pensati per semplificare i rapporti convenzionali tra i Comuni e i centri anziani, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la funzionalità degli stabili”.

Nasso ha avuto modo di ripercorrere anche i passi compiuti dall’amministrazione fino ad oggi. “L’incontro di ieri è solo l’ultimo di una serie di interlocuzioni avute, tra cui una riunione a dicembre alla quale ha partecipato anche il Sindaco. Questi confronti hanno già portato ad interventi di manutenzione, che verranno intensificati in base alle risorse disponibili. Si sono svolte, inoltre, più commissioni consiliari itineranti, convocate dal presidente Nicola Catani, alle quali ho partecipato, direttamente nei centri anziani per comprendere le esigenze legate agli interventi necessari. Abbiamo sempre prestato attenzione al problema e continueremo a farlo, cercando di reperire le risorse necessarie per un intervento di manutenzione straordinaria più strutturato. In sintesi – conclude Nasso – l’amministrazione ha da tempo intrapreso un dialogo proficuo per risolvere un problema burocratico che dura da anni. Grazie alla collaborazione della Regione Lazio, l’iter è ormai quasi concluso. Da parte nostra, c’è totale disponibilità a risolvere la situazione e a intervenire strutturalmente, compatibilmente con le risorse a disposizione”.