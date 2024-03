Latina, caso Q3: ancora in bilico la riapertura

La diffusione dei manifesti per l’apertura imminente di un supermercato nel nuovo centro commerciale in zona Q3, in via del Mare a Latina, è risultata infondata: ritarderanno infatti l’inaugurazione inizialmente prevista per il 4 aprile. Questo blocco sta mettendo a rischio i circa 120 dipendenti già assunti, poiché molti contratti stanno per scadere. Le aziende stanno cercando di ricollocarli altrove, ma è un compito difficile. Il rallentamento attuale è dovuto – come riporta Latina Oggi – alla mancanza di autorizzazione per i passaggi carrabili, con colpe attribuibili sia al privato che ha ottenuto l’approvazione del progetto sia agli amministratori comunali che l’hanno consentito senza coinvolgere il gestore della viabilità statale. La mancanza di una visione unitaria ha portato a una valutazione frammentata del progetto, con licenze edilizie rilasciate separatamente anziché come un unico complesso. Questo ha generato problemi procedurali e ritardi, che l’amministrazione comunale attuale sta cercando di risolvere.