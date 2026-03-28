Latina-Catania 0-1 I LIVE

Al “Domenico Francioni” va in scena una gara tutt’altro che banale: Latina e Catania si affrontano nel 34° turno del girone C con obiettivi diversi ma la stessa necessità di fare risultato. Il calcio d’inizio è fissato per le 14:30, con direzione affidata a Mirabella della sezione di Napoli.
Per entrambe le squadre si tratta di una partita delicata. I siciliani vogliono consolidare il secondo posto, messo in discussione nelle ultime settimane dall’avvicinarsi della Salernitana, mentre il primato appare ormai lontano. Sul fronte opposto, il Latina è chiamato a restare concentrato sul campionato e sulla corsa salvezza, senza lasciarsi distrarre dall’imminente finale di ritorno di Coppa contro il Potenza.
All’andata furono gli etnei ad avere la meglio di misura, grazie a una rete di Forte, in un match segnato anche dall’infortunio di Cicerelli, oggi nuovamente disponibile e pronto a dare il suo contributo in questo finale di stagione.
La diretta
95′- Finisce cosi, vince il Catania. Ci prova il Latina che però trova gli etnei sulla sua strada che impong0on il proprio gioco e strappano i tre punti. Ora per il Latina appuntamento con la storia, mercoledì arriva il Potenza per la finale di Coppa
91′- Fasan crossa in area, deviazione del vento con Sylla che a tu per tu col portiere non la butta a rete
90′- Cinque di rec
88′- Giallo per Cicerelli
83′- Doppio cambio Latina: fuori Ercolano e Tomaselli per Pace e Sylla. Cambiano anche gli etnei con Quaini peer D’Ausilio
81′- Sfiora la rete il Latina con Riccardi che fa un incursione in area ed Ercolano che sfiora la rete da posizione defilata
75′- Ammonito De Ciancio per un fallo
72′- Cambia anche il Catania: Cicerelli per Lunetta
71′- Doppio cambio anche per i nerazzurri: fuori Cioffi e Porro per Fasan e Riccardi
69′- Gol convalidato anche dopo la revisione dell’FVS
63′- Passa in vantaggio il Catania: incursione di Bruzzaniti in area che si accentra e fa gol, 0-1
63′- Cambia ancora il Catania: Corbari per Di Noia
59′- Ci prova il Catania che spinge in avanti e schiaccia il Latina
50′- Grande occasione per gli etnei con Bruzzaniti che ci prova in area ma il Latina devia in angolo
45′- Inizia il secondo tempo. Doppio cambio Catania: entrano Cargnelutti e Caturano per Ierardi e Jiemenez
45’+5′: Termina il primo tempo. Catania che cerca il gol ma con timidezza, mantiene il campo il Latina che cerca anche la via del gol, hgara ancora imparziale nel puntaggio
45′- Giallo per Bruzzaniti
45′- Quattro minuti di recupero
36′- Grande spizzata di Parigi con Dini che con la mano di richiamo devia in angolo
34′- Cambia il Latina: Esce Parodi entra Dutu
31′- In un batti e ribatti Porro aggancia un pallone in area ma a tu per tu col portiere sbaglia clamorosamente
30′- Incursione di Cioffi in area, angolo latina
29′- Tomaselli blocca un calciatore in corsa, giallo anche per lui
23′- Fallo su Cioiffi giallo per un calciatore eteo
19′- Partita di controllo tra le due squadre
9′- Incursione di Tomaselli in area che trova però la grande parata di Dini
6′- Pressa la squadra ospite che guadagna due angoli in pochi minuti
2′- Gran tiro del Catania che Mastrantonio devia in angolo
1′- Iniziata la gara al Francioni
Le formazioni ufficiali
LATINA (3-4-2-1): Mastrantonio; Marenco, Carillo, Parodi; Porro, Pellitteri, De Ciancio, Ercolano; Tomaselli, Cioffi; Parigi. – All. Volpe.
CATANIA (4-2-3-1): Dini; Casasola, Ierardi, Miceli, Celli; Di Tacchio, Di Noia; Lunetta, Jimenez, D’Ausilio; Bruzzaniti. – All. Viali.