Latina-Catania, dal missile di Riccardi alla vittoria al Massimino: i precedenti

Il Latina si prepara alla 30^ giornata di Serie C, quando al Francioni arriverà il Catania per una sfida dal grande fascino. Un confronto che si è riproposto più volte nella storia del calcio italiano, con numerosi precedenti tra Serie C, Serie C1 e Serie B. L’ultimo incrocio in terra pontina risale al 14 febbraio 2024, quando i nerazzurri si imposero di misura grazie alla gemma di Riccardi da fuori area, vittoria fondamentale per la stagione dei nerazzurri dell’allora tecnico Gaetano Fontana, oggi allenatore del Gubbio.

I precedenti

La sfida tra Latina e Catania ha un bilancio piuttosto equilibrato. I primi incontri risalgono agli anni ’70, con una vittoria per parte nel 1977-78 (0-1 sia in casa che in trasferta) e un netto successo del Catania per 5-1 nel 1978-79.

Dopo un lungo periodo senza incroci, le due squadre si ritrovarono in Serie B nella stagione 2014-15, con due successi per i siciliani (1-0 all’andata e 2-1 al ritorno).

Negli ultimi anni, invece, il Latina ha invertito la tendenza, vincendo le ultime tre sfide dirette, tra cui l’1-0 al “Massimino” lo scorso 27 ottobre, esordio, tra le altre cose, dell’attuale tecnico Roberto Boscaglia.

Il bilancio complessivo sorride ai nerazzurri, e vede 5 vittorie per il Latina, 4 per il Catania e 2 pareggi.

Obiettivi e ambizioni

Sabato 8 marzo, matchday nella Festa delle Donne, alle ore 15, le due squadre torneranno a sfidarsi in una partita cruciale per i rispettivi obiettivi. Il Catania di Domenico Toscano occupa attualmente l’ultimo posto utile per i playoff con 41 punti e cerca un successo esterno che manca dal 9 febbraio, quando espugnò Monopoli per 1-2.

Il Latina, invece, continua la sua corsa verso la salvezza e vuole dare continuità ai preziosi pareggi ottenuti contro Benevento e Altamura. Per entrambe sarà un match importantissimo, con punti sempre più pesanti, con un campionato giunto ormai al rush finale, in palio per il prosieguo della stagione.