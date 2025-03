Latina-Catania: designato l’arbitro Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone

La partita tra Latina e Catania, valida per la 30ª giornata del Girone C di Serie C, si terrà sabato 8 marzo 2025 allo stadio “Domenico Francioni” di Latina. La direzione dell’incontro è stata affidata all’arbitro Bogdan Nicolae Sfira della sezione AIA di Pordenone, coadiuvato dagli assistenti Michele Rispoli di Locri e Mattia Morotti di Bergamo. Il quarto ufficiale sarà Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia.

Sfira, arbitro di origine rumena residente a Pordenone, è al suo quinto anno nella CAN C. Finora ha diretto 56 partite in Serie C, con un bilancio di 23 vittorie interne, 12 pareggi e 21 vittorie esterne. In queste gare ha estratto 277 cartellini gialli, 17 rossi e assegnato 16 calci di rigore. Nel solo Girone C, ha arbitrato 16 incontri, registrando 5 vittorie casalinghe, 4 pareggi e 7 successi in trasferta, con 87 ammonizioni, 4 espulsioni e 7 rigori concessi.

Per il Catania, Sfira ha già diretto una partita in questa stagione: la sconfitta per 3-2 contro il Benevento, con reti rossazzurre di Inglese e Jimenez, e gol giallorossi di Lamesta, Lanini e Simonetti. Per il Latina, Sfira ha arbitrato il pareggio 0-0 contro la Virtus Francavilla il 15 ottobre 2022.

La designazione di un arbitro con l’esperienza di Sfira sottolinea l’importanza dell’incontro tra Latina e Catania, due squadre che puntano a consolidare la loro posizione in classifica in una fase cruciale della stagione.