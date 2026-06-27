Latina, c’è il rinnovo di Iacopo Lipani: nerazzurro fino al 2028

Tanta corsa, dinamismo e soprattutto molta resistenza: sarebbe giusto definirlo i “polmoni” della squadra. Il Latina Calcio 1932 muove anche il primo tassello di mercato 2026 e lo fa con la meritata conferma di Iacopo Lipani, centrocampista classe 2001 ex Virtus Entella.

Arrivato in prestito gennaio proprio dopo l’esperienza pluriennale con i liguri, Lipani rimane così un giocatore del Latina, stavolta a titolo definitivo. Un calciatore molto apprezzato dalla tifoseria ma soprattutto da Gennaro Volpe, allenatore di Iacopo sin da ragazzo. L’ex Entella ha firmato un biennale con il club pontino. Un rinnovo sinonimo di continuità e ambizione.

Lipani ha disputato 18 gare in nerazzurro, contribuendo in maniera decisiva alla salvezza del club, segnando anche tre reti. (l’ultima valsa anche la salvezza contro la Casertana). Una conferma quindi meritata e che apre così ufficialmente la sezione “movimenti” del Latina sul calciomercato, tra entrate e uscite, argomento topico dei mesi più caldi.

Questo il comunicato ufficiale del club:

“ll Latina Calcio 1932 è lieto di comunicare l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di dalla Virtus Entella. Dopo l’esperienza in prestito vissuta nella seconda parte della scorsa stagione, il centrocampista classe 2001 continuerà il suo percorso in nerazzurro, legandosi a titolo definitivo ai colori del Latina per altri due anni. Con le sue prestazioni e i suoi tre gol, tra cui quello decisivo nella corsa salvezza, ha saputo conquistare compagni, staff e tifosi. Ora una nuova avventura da vivere insieme, con ancora più ambizione e voglia di crescere. Benvenuto a casa, Iacopo.”