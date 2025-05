Latina celebra due centenari: omaggiati Carmela Gabriele e Nicola Castellano

Due storie di vita, due secoli di ricordi e di radicamento a Latina. L’amministrazione comunale ha festeggiato con grande emozione i 100 anni di Carmela Gabriele e Nicola Castellano, cittadini che hanno attraversato un intero secolo, testimoni della memoria collettiva della città. A loro, in occasione del traguardo del secolo di vita, sono state consegnate delle targhe ricordo da parte del Comune.

Martedì 28 maggio, l’assessore al Bilancio Ada Nasti ha preso parte alla festa per i 100 anni di Carmela Gabriele, nata a Rogliano nel 1925 e residente da decenni a Latina. Una vita

segnata dal lavoro e dall’amore per la famiglia: Carmela si trasferì nell’agro pontino dove conobbe il futuro marito, Bruno Palmarini, un veneto impiegato in un’azienda di fuochi pirotecnici. Dalla loro unione nacquero Maria Pia e Antonio, quest’ultimo purtroppo scomparso prematuramente.

“Carmela – ha dichiarato l’assessore Nasti – è l’esempio di una donna che ha saputo affrontare la vita con coraggio. Rimasta vedova con due figli piccoli, ha lavorato nella cucina di un ristorante a Cisterna, senza mai far mancare calore e affetto alla sua famiglia. Incontrarla è stato per me motivo di profonda commozione”.

Oggi, mercoledì 29 maggio, il vicesindaco Massimiliano Carnevale ha partecipato alla celebrazione del centenario di Nicola Castellano, nato a Teora nel 1925. Una vita intensa, tra la gestione del celebre Bar Venezia a Lioni, l’esperienza all’estero in Svizzera e il ritorno

definitivo a Latina, dove nel 1964 acquistò la casa in cui oggi vive e dove ha festeggiato i 100 anni circondato dai suoi affetti.

Accanto a lui la moglie Giulia Di Vincenzo, con la quale ha celebrato lo scorso dicembre il 71° anniversario di matrimonio, la figlia Angela, altri familiari e amici. “È stato un onore essere presente – ha detto il vicesindaco Carnevale –. Nicola è un uomo che rappresenta i valori della tenacia e dell’amore per la famiglia. La targa è solo un piccolo segno di riconoscenza da parte della città”.