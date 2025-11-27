Latina celebra il suo orgoglio sportivo: al Teatro D’Annunzio consegnate le Benemerenze CONI 2023

Il Teatro Comunale “Gabriele D’Annunzio” si è trasformato ieri nel cuore pulsante dello sport pontino per la cerimonia di consegna delle Benemerenze Sportive CONI relative all’anno 2023. Un appuntamento che, nel 2025, torna a celebrare con forza il valore delle società, dei tecnici, dei dirigenti e degli atleti che hanno reso la provincia di Latina una delle più premiate del Lazio.

Alla serata hanno partecipato le principali autorità istituzionali e sportive: l’Assessore regionale allo Sport Elena Palazzo, il Sindaco Matilde Celentano, l’Assessore comunale Andrea Chiarato, il Prefetto Vittoria Ciaramella, il Questore Fausto Vinci, il Presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi insieme al delegato provinciale Mauro Di Prospero, il presidente Fitarco nazionale Vittorio Polidori, i presidenti regionali Sabrina Rossi e Pierpaolo Matarazzo, il membro di Giunta CONI Lazio Andrea Frateiacci, la delegata CIP Erika Milic e i rappresentanti dei gruppi sportivi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Le dichiarazioni

Elena Palazzo, Assessore allo Sport, al Turismo e all’Ambiente Regione Lazio:

“Attraverso il riconoscimento delle Benemerenze Coni Lazio si dà voce e valore al lavoro quotidiano di atleti, tecnici, dirigenti e società che rendono grande lo sport del nostro territorio. Latina, con ben 29 onorificenze, è seconda solo a Roma: un risultato che testimonia l’energia, la qualità e il talento delle nostre realtà sportive. Come Regione Lazio stiamo investendo molto per promuovere lo sport come diritto di tutti — dai voucher sport al protocollo rinnovato ogni anno con il CONI Lazio — perché crediamo profondamente nello sport come veicolo di crescita, inclusione e benessere. A tutti i premiati va il mio più sincero grazie: il loro impegno fa brillare il Lazio e ne rappresentate al meglio i valori”.

Matilde Celentano, Sindaco di Latina:

“Siamo felici che il CONI regionale abbia deciso di tornare nella nostra città per questo importante appuntamento che dà il senso della forza sportiva e sociale del nostro territorio. Complimenti a tutti i premiati che rappresentano l’eccellenza di Latina e di tutta la provincia”.

Vittoria Ciaramella, Prefetto di Latina:

“La consegna delle benemerenze rappresenta la celebrazione dei valori dello sport, il rispetto delle regole, la lealtà, la capacità di crescere tutti insieme. Ringrazio tutti i premiati del nostro territorio, atleti, tecnici e dirigenti, perché sono un esempio per tutti”.

Fausto Vinci, Questore di Latina:

“Chi si è distinto nello sport si è distinto anche nella vita, perché i valori insiti nello sport sono sani, come sappiamo bene tutti noi, quindi complimenti ai premiati per i loro successi, frutto di un lavoro fatto con dedizione e costanza”.

Andrea Chiarato, Assessore allo Sport del Comune di Latina:

“Per me è un onore celebrare oggi le eccellenze del nostro territorio e ringrazio per questo il presidente del CONI regionale e l’assessore allo sport della Regione Lazio, sempre vicini alla nostra amministrazione per la promozione e lo sviluppo dello sport sul territorio”.

Alessandro Cochi, Presidente del CONI Lazio:

“Dopo tanti anni abbiamo deciso di tornare nella città di Latina per la consegna delle benemerenze sportive, ci è sembrato doveroso anche se in tutta la provincia ci sono realtà d’eccellenza nello sport, sia come impiantistica sia come atleti e società sportive. Un grazie all’amministrazione comunale e al delegato CONI di Latina Mauro Di Prospero per l’impegno profuso nell’organizzazione di questo evento che celebra lo sport del territorio”.

I premiati

Nel complesso sono state attribuite 29 benemerenze: una Stella d’Argento e una di Bronzo alle società, tre Stelle di Bronzo ai dirigenti, tre Palme di Bronzo ai tecnici e, infine, ventuno medaglie al merito sportivo agli atleti.

Società

Stella d’Argento: Asd Sci Nautico Laghetto

Stella di Bronzo: Circolo Bocciofilo Valentino Baccini

Dirigenti – Stelle di Bronzo

Rosario Gioia (FICK)

Francesco Mandragona (FICK)

Aldo Pozzati (Fitarco)

Tecnici – Palme di Bronzo

Claudio Ghelardini (FICK)

Simone Longarini (FITA)

Michele Ticconi (CONI Lazio)

Le medaglie al merito sportivo

Medaglia d’Oro

Pietro Willy Ruta – campione del mondo nel quattro di coppia pesi leggeri

Medaglie d’Argento

Alessandro De Ponto – vicecampione europeo light contact

Diana Dymchenko – campionessa europea coastal rowing

Medaglie di Bronzo

Luiz Fernando Brizzi Justino Cardozo (calcio a cinque), Albino Alessio Caiola (gran turismo), Emanuele Capponi (otto con), Matteo Ciampi (4×200 stile libero), Letizia Donatiello (tiro al bersaglio subacqueo), André Fantecele (calcio a cinque), Andrea La Macchia (canoa fondo C4), Cyrielle Paola Lauretti Matos (handball), Daniel Lo Pinto (taekwondo), Ramona Vesna Manojlovic (handball), Giuseppe Eugenio Meduri (tiro al bersaglio subacqueo), Linda Piccinini (dama italiana), Matteo Sartori (due di coppia), Giorgia Senesi (dama internazionale), Aniello Sgambato (shotgun – modified), Rocio Sthefani Squizziato (handball), Dawid Szela (C4 200 m velocità), Samuele Veglianti (canoa fondo C4 5000 m).

Una provincia che continua a distinguersi

La serata ha confermato il valore dello sport pontino, capace di unire risultati, impegno e radicamento territoriale. Le Benemerenze CONI hanno restituito un’immagine di Latina come terra di passione sportiva e di eccellenze che continuano a crescere e a farsi riconoscere oltre i confini regionali.