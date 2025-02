Latina celebra la Repubblica Dominicana con la visita dell’Ambasciatore Tony Raful Tejada

Domani, martedì 26 febbraio, il sindaco di Latina Matilde Celentano riceverà in sala consiliare S.E. Tony Raful Tejada, Ambasciatore della Repubblica Dominicana in Italia, insieme ai funzionari dell’Ambasciata e a una delegazione di cittadini domenicani residenti in città.

L’evento sarà l’occasione per celebrare il 181esimo anniversario dell’Indipendenza nazionale della Repubblica Dominicana, in un clima di amicizia e cooperazione tra il Paese caraibico e l’Italia.

La cerimonia avrà inizio alle ore 10.15 con l’esecuzione degli inni nazionali, seguita dagli interventi istituzionali del sindaco Celentano e dell’Ambasciatore Tejada e da uno scambio di doni simbolici. Successivamente, prenderanno la parola gli ospiti della Repubblica Dominicana.

Alla celebrazione parteciperanno anche gli assessori comunali Gianluca Di Cocco e Antonio Cosentino, con deleghe rispettivamente al Turismo e alle Attività Produttive, il consigliere Claudio Di Matteo, presidente della commissione Cultura, e il consigliere Dino Iavarone, presidente della commissione Attività Produttive.

L’evento rappresenta un momento di riconoscimento per la comunità domenicana di Latina, da sempre parte integrante del tessuto sociale cittadino.