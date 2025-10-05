Latina celebra lo sport: grande partecipazione alla festa al Campo Coni

Due giornate dedicate a discipline, esibizioni e premiazioni, al Campo Coni di via Botticelli. La Festa dello Sport, evento organizzato da Opes Latina e Pepe Blu, in collaborazione con Fidal Latina, che ha trasformato l’impianto cittadino in un grande villaggio sportivo aperto a tutti.

L’iniziativa offre decine di discipline, esibizioni e prove gratuite per adulti e bambini, attirando numerosi cittadini e famiglie. Alla manifestazione hanno preso parte anche il consigliere Dino Iavarone e il delegato ai grandi eventi Alessandro Marfisi, insieme al sindaco Matilde Celentano, che ha partecipato attivamente alle due giornate.

«È stato davvero emozionante vedere la nostra comunità riunita intorno ai valori più autentici dello sport: impegno, rispetto e passione» ha dichiarato Celentano. «Questa festa è la dimostrazione di quanto Latina sia una città viva, che ama lo sport e cresce grazie alla partecipazione di tutti».

Durante l’evento, il sindaco ha inoltre premiato alcuni atleti locali che si sono distinti per i loro risultati sportivi, definendoli «veri ambasciatori dei valori positivi che lo sport sa trasmettere».

Celentano ha poi espresso riconoscenza verso gli organizzatori e i volontari: «Un ringraziamento speciale a Daniele Valerio, presidente del comitato provinciale, e a Davide Fioriello, vicepresidente nazionale di Opes, oltre a tutte le realtà che hanno reso possibile questa splendida iniziativa».

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 20, continuano le attività all’insegna dello sport al Campo Coni.