Latina celebra lo sport, inaugurazione del centro “D’Amico” e Annuario 2025/26

Il Comune di Latina si prepara a un doppio appuntamento di grande rilievo per la comunità sportiva: la presentazione della conclusione dei lavori del centro sportivo outdoor “Vincenzo D’Amico” in Q4 e il lancio ufficiale del primo “Annuario Sportivo del Comune di Latina”.

L’opera che raccoglie i successi e le attività che hanno segnato il 2025, è il frutto di un bando pubblico rivolto ad associazioni, società dilettantistiche ed enti di promozione del territorio. A curarne la realizzazione materiale sono stati i volontari del servizio civile universale, sotto il coordinamento dell’Assessorato allo Sport.

Il volume, che si può consultare tramite questo LINK è un racconto corale che utilizza anche il linguaggio del fumetto grazie a Sportacus, un personaggio che guida il lettore tra i ricordi sportivi dell’anno passato: dal passaggio della fiamma olimpica ai nuovi progetti infrastrutturali, come il playground di via Don Morosini.

L’assessore allo Sport, Andrea Chiamato, che ha seguito da vicino lo sviluppo editoriale del progetto, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto:

“Non vediamo l’ora di presentare questo lavoro, che rientra pienamente nelle politiche di promozione dello sport, di rafforzamento del senso di comunità e di valorizzazione delle realtà agonistiche e associative del territorio. Attraverso ‘Sportacus’, personaggio di un fumetto che crede profondamente nello sport come strumento di crescita e inclusione, accompagniamo il lettore in un viaggio nel mondo sportivo della nostra città, ripercorrendo le tappe più significative del 2025.

L’idea nasce con l’obiettivo di raccontare e custodire la memoria delle imprese sportive che rendono grande il territorio pontino, portando il nome di Latina in tutta Italia e in Europa grazie all’impegno e ai risultati di atleti, dirigenti e allenatori. L’annuario ripercorre, inoltre, i momenti chiave che hanno segnato l’anno sportivo cittadino: dal passaggio della fiamma olimpica al progetto per realizzare il nuovo playground in via Don Morosini, fino alla terza edizione della cerimonia di premiazione degli atleti e ai significativi interventi presso l’impianto outdoor Vincenzo D’Amico, pronto per essere consegnato alla comunità.

Un ringraziamento speciale va ai volontari del servizio civile per l’impegno e la professionalità dimostrati, in particolare a Gaetano Tartaglione ed Elisabetta Ronconi, responsabili della progettazione e realizzazione del format, della definizione dell’identità estetica e dello sviluppo strutturale del progetto”.

La scelta di presentare l’Annuario proprio presso il centro Vincenzo D’Amico sottolinea la volontà dell’amministrazione di legare la memoria dei risultati ottenuti alla concretezza delle nuove strutture messe a disposizione dei cittadini. Il volume resterà come testimonianza di un’annata d’oro per il capoluogo pontino, celebrando non solo i campioni, ma tutto il tessuto sociale che ruota attorno alla cultura del movimento”.