Latina, Celentano: “Sarò il sindaco di tutti”

Matilde Celentano è il candidato sindaco di Fratelli d’Italia, alle prossime elezioni amministrative della città di Latina, con l’ufficializzazione avvenuta nella sede del partito, in via don Morosini in occasione della presentazione del progetto SpaziOnline.

Un progetto che ha coinvolto la storica sala conferenze della sede della Federazione pontina: l’intera struttura è stata dotata di una connessione veloce wi-fi, di una smart tv e di un proiettore a parete. A questo è stato aggiunto un sistema di diffusione audio posizionato sul soffitto, mentre a essere stato innovato è stato anche il sistema di illuminazione e ventilazione. Questo, grazie a punti luce e ventilazione regolabili individualmente ridurrà sensibilmente il fabbisogno energetico di tutto lo stabile.

A introdurre Celentano è stato il coordinatore regionale del partito, l’Onorevole Paolo Trancassini:

“Cogliamo l’occasione di questo evento per presentare una candidata che è di Fratelli d’Italia ma che è stata apprezzata e sarà sostenuta da tutta la coalizione. Non abbiamo dovuto discutere molto per convogliare su di lei. Sono certo che sia la candidata migliore e che sarà rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini”.

Il commento del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Senatore Nicola Calandrini:

“Abbiamo finalmente la possibilità di creare una filiera di governo che colleghi Latina alla Regione fino ad arrivare al Parlamento Europeo passando per il Governo Nazionale, Matilde Celentano è la donna giusta per far sì che questa filiera non sia solo formale ma sostanziale. Già in queste settimane abbiamo dimostrato che Latina sta tornando al centro della politica nazionale. Dopo anni di immobilismo, la Commissione Bilancio che presiedo ha sbloccato ben venti milioni di euro che serviranno al commissario straordinario nominato di recente per avviare finalmente i cantieri della Roma-Latina, un’opera essenziale che i cittadini della provincia aspettavano da troppo tempo. Conquistando anche Latina, torneremo a dare lustro a questa città.”

Matilde Celentano:

“E’ ora che Latina torni a essere governata da persone che la amano. Noi siamo una comunità, che teniamo a questo territorio. Io voglio che Latina torni a essere una terra in cui i giovani possano rimanere, non dalla quale sono costretti a scappare. Una Latina città giardino, vivibile, decorosa. Sono il sindaco di una coalizione ma sarò il sindaco di tutti e soprattutto degli ultimi, di chi non ce la fa, di chi ha difficoltà. Perché sono convinta che la buona politica sia prima di tutto quella che permette a tutti di avere pari opportunità”.