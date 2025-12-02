Latina, Celentano: “Zone rosse strumento contro la delinquenza”

Dopo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il sindaco Matilde Celentano interviene sull’istituzione delle “zone rosse”, misura straordinaria adottata per fronteggiare la recente escalation criminale che ha interessato il capoluogo.

Le dichiarazioni del sindaco Celentano:

«L’introduzione delle zone rosse nella nostra città, decisa questa mattina dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica al quale ho partecipato, rappresenta uno strumento fondamentale per contenere i fenomeni delinquenziali che negli ultimi mesi hanno messo a dura prova Latina.

Si è trattato di una scelta condivisa da tutte le istituzioni presenti e che il Prefetto Vittoria Ciaramella, che ringrazio, ha immediatamente trasformato in un’ordinanza chiara e operativa, valida per i prossimi due mesi.

Queste misure rispondono alle richieste di maggiore sicurezza espresse con forza dalla cittadinanza e permetteranno alle forze dell’ordine di agire con maggiore rapidità ed efficacia. È un approccio integrato, multilivello, che punta a rafforzare la tutela dei cittadini e a contrastare con decisione le situazioni di degrado.

Voglio ringraziare la Questura, tutte le forze di polizia e la Polizia Locale per il lavoro svolto nell’individuare con precisione le aree maggiormente critiche in cui applicare le nuove disposizioni.

Intanto l’amministrazione comunale sta portando avanti la progettazione per il potenziamento del sistema di videosorveglianza, finanziato dalla Regione Lazio: un tassello essenziale per costruire una città più sicura e più attenta alla legalità».