Latina, centra in pieno un motociclista e si dà alla fuga

E’ caccia all’auto pirata che nella mattinata di ieri ha causato l’incidente con un motociclista lungo via Isonzo a Latina. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, l’uomo alla guida della moto, un 64enne del posto, è stato centrato da un’auto che usciva dal centro commerciale L’Orologio con il conducente che si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

Un impatto violento per il centauro per il quale si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato successivamente presso il pronto soccorso del Santa Maria Goretti. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Polizia Locale che hanno ascoltato qualche testimone presente per cercare di risalire all’auto pirata. Al vaglio degli agenti anche le immagini di video sorveglianza delle tante attività commerciali presenti nel tratto di strada, si stringe il cerchio sul responsabile dell’incidente.