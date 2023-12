Latina, centro sportivo in Q4: firmato il contratto

E’ stato firmato il contratto per l’avvio dei lavori relativi al centro sportivo outdoor del quartiere Nuova Latina (Q4).

Carnevale

Il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale ha commentato:

“Con la sottoscrizione del contratto il Comune di Latina compie un ulteriore passo in avanti in merito ai progetti finanziati dal Pnrr. La firma di oggi si aggiunge a quella relativa alla riqualificazione dell’ex tipografia di viale XVIII Dicembre e della scuola materna di via Milazzo, per cui siamo in attesa della consegna delle aree per l’avvio dei lavori. Manca solamente di concludere l’iter relativo al parco Falcone e Borsellino che avverrà nei prossimi giorni e di cui daremo a stretto giro notizia. L’amministrazione – conclude Carnevale – riuscirà a garantire il rispetto dei tempi di attuazione per portare a termine le progettazioni che i cittadini attendono che serviranno a dare un nuovo volto alla città”.

Chiarato

L’assessore allo Sport Andrea Chiarato interviene in merito ai lavori relativi al centro sportivo outdoor:

“Con la grave crisi dell’impiantistica sportiva che si è venuta a creare a Latina in seguito alla chiusura del Palazzetto dello sport per inagibilità – dichiara – il progetto assume un’importanza ancora più rilevante. Verrà, infatti, realizzato un campo di calcio a 5, un campo di basket e pallavolo, un campo da tennis, due campi di padel, una pista di atletica, un campo da bocce e un percorso vita. Il centro sportivo servirà per dotare la popolazione dei quartieri Nuova Latina e Nascosa di un centro di aggregazione e per le attività sportive, ma sarà allo stesso tempo a servizio della cittadinanza che, oggi più che mai, necessita di luoghi da adibire alle varie discipline”.