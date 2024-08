Latina, che beffa! Nerazzurri raggiunti all’ultimo dalla Casertana

Cuore, sacrificio, e tanta corsa non bastano ad un Latina, che rispetto alle prime amichevoli sembra rigenerato. I nerazzurri passano avanti poco dopo l’inizio del secondo tempo con il rigore di Di Livio, ma vengono raggiunti nel finale, al settimo di recupero, da un gol di testa di Gatti. E’ una bella prova quella offerta dai ragazzi di Padalino, che con una rosa non ancora al completo e con alcuni assenti, pareggia contro una Casertana anch’essa incompleta e poco brillante. Ora testa a venerdì prossimo quando alle 20:45 si affronterà il Taranto e alle 24 si chiuderà il mercato, con Patti che dovrà regalare a Padalino i rinforzi richiesti da tempo (due difensori ed un attaccante di razza).

La cronaca

Il Latina parte forte ed è subito pericoloso con Bocic, che al 7’ lanciato solo verso la porta si fa parare la conclusione.

Casertana vicina al gol in un paio di occasioni. Al 32’ Petermann liscia un pallone clamoroso e gli ospiti vanno ancora una volta vicini al gol.

Inizio ripresa. Bocic in area viene steso da Calapai, rosso diretto e calcio di rigore per il Latina. Dal dischetto va Di Livio, palla da una parte, portiere dall’altra e vantaggio nerazzurro al 50’. All’87’ Saccani si fa rubare la palla da Carretta, che da solo si invola verso la porta, Ercolano commette fallo da ultimo uomo e viene espulso, ristabilita la parità numerica. Carretta va vicino al pareggio con la punizione che finisce di poco alta sopra la traversa. Al 90’ sono sette i minuti di recupero. Cross dalla sinistra, palla tagliata, Zacchi tentenna e Bacchetti da pochi metri si divora letteralmente il gol del pareggio. All’ultimo secondo però pareggia la formazione di Iori. Cross in area, tutti a saltare, anche il portiere e Gatti è il più agile a siglare l’1-1. Finale teso tra le due tifoserie, ma un pareggio che tutto sommato comunque è giusto avendo entrambe le compagini giocato con una rosa ancora incompleta e con molte defezioni. Quell’incompletezza che si vede ancora nel Latina. Un esempio lampante è la difesa, che dopo l’espulsione di Ercolano ha traballato, concedendo molte occasioni agli avversari.

Tabellino

LATINA: Zacchi G.(P), Ercolano E., Cortinovis F. (dal 21′ st Marenco F.), Vona E., Ciko S., Petermann D., Di Livio L.(C), Riccardi A., Saccani M., Mastroianni F. (dal 36′ st Cittadino A.), Bocic M. (dal 26′ st Scravaglieri M.). A disposizione: Addessi S., Basti M.(P), Cardinali M.(P), Di Giovannantonio G., Di Renzo G., Marenco F., Ndoj E., Polletta R., Scravaglieri M., Vona A.

CASERTANA: Zanellati A.(P), Heinz J. (dal 39′ st Mancini S.), Bacchetti L., Gatti R., Falasca M., Bianchi S., Proia F. (dal 39′ st Matese M.), Calapai L., Deli F. (dal 8′ st Paglino S.), Galletta U. (dal 16′ st Carretta M.), Salomaa H. (dal 16′ st Iuliano F.). A disposizione: Carretta M., Damian F., Fabbri A., Iuliano F., Kontek I., Mancini S., Matese M., Paglino S., Pareiko D.(P), Rocca S., Tavernelli C., Vilardi A.(P)

Reti: al 5′ st Di Livio L. (Latina) . 53’st. gatti (Casertana)

Ammonizioni: al 6′ st Mastroianni F. (Latina) al 6′ st Bacchetti L. (Casertana), al 19′ st Proia F. (Casertana), al 26′ st Paglino S. (Casertana).

Espulsioni: al 3′ st Calapai L. (Casertana). Al 38’ st Ercolano (Latina)

Angoli. 4 Latina 7 Caserta.

Spettatori totali 1957 di cui 391 abbonati e 272 ospiti.