Latina, Chiarato incontra il campione di Taekewondo Yanis Haddouche

A Latina Andrea Chiarato, l’Assessore allo Sport, ha ricevuto il campione di Taekewondo Yanis Haddouche e gli ha consegnato a nome dell’amministrazione comunale una lettera di encomio.

Commenta Chiarato:

“Con onore ho avuto modo di conoscere l’atleta Yanis Haddouche, che rappresenta il mondo del Taekwondo di Latina, e ho avuto modo di rivolgergli le più vive congratulazioni per i brillanti risultati conseguiti al The Olympic Dream Cup 2023, al Campionato Interregionale Lazio ed ai Campionati Italiani Cadetti Cinture Nere 2023. Le tre medaglie d’oro conquistate confermano, insieme all’indiscusso talento dell’atleta, la bontà del lavoro svolto con perseveranza e passione sportiva dai dirigenti e tecnici della societa l’A.S.D. Taekwondo Club Latina del M° Pasquale Rega, una delle tante realtà che rappresentano un fiore all’occhiello per il territorio. Gli importanti successi conseguiti – ha continuato Chiarato – rappresentano per il Comune una nota di prestigio e per queste ragioni abbiamo deciso di premiare l’impegno e il lavoro costante portato avanti nella disciplina del Taekwondo, con l’auspicio che ci siano risultati sempre più prestigiosi”.