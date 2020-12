Latina, chiuso l’ufficio postale di piazza dei Bonificatori

Chiuso l’ufficio postale di piazza dei Bonificatori, in centro a Latina, per lavori di manutenzione.

Per questo, per la durata dei lavori, Poste Italiane ha predisposto il potenziamento dell’ufficio postale di Latina 2, in via Enrico Toti, aperto con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 fino alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45, dove saranno disponibili tutte le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti e al conto Bancoposta.

A disposizione della clientela anche gli uffici di Latina Stazione con orario prolungato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, Latina 1, in via Veio, Latina 4 in via Priverno, Latina 5 Strada Congiunte Destre (presso la motorizzazione) e Latina 6, in Largo Marcantonio Cesti 8 e che invece osservano orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

L’ufficio postale di Latina Centro riaprirà giovedì 17 dicembre con i consueti orari di apertura.